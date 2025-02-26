غدًا.. مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "يوم التراث القبطى العاشر"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمى احتفالية "يوم التراث القبطى العاشر"، والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان: "مجمع نيقية 325م وأثره على التراث القبطي: 17 قرنًا من وحدة الفكر"، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة الذى يستضيف الاحتفالية، غدا الخميس فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

يلقى الكلمات الافتتاحية كل من الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، و سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، وكلمة الأب الدكتور أوغسطينوس موريس، راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليكية بالزيتون، وكلمة الأب الربان فيلبس عيسى، راعى كنيسة السريان الأرثوذكس فى مصر، وكلمة الدكتور القس عاطف مهنَّى، مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة.



يأتى بعد ذلك افتتاح معرض فنى للأيقونات القبطية يشارك فيه 12 فنانًا وفنانة، كما يتضمن المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطى ودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات تلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ وهم: نيافة الأنبا مقار، ود. نجلاء حمدى، والقس عيد صلاح، ود. عادل فخرى، ود. يوحنا نسيم، و م. عاطف عوض،ود كتور نادر ألفى، ودكتور نسرين منير، وماركو صادق، و إسحق الباجوشي.



يتوسط اليوم عرض فيلم قصير عن ذوى الهمم، ويأتى فى ختام ذلك اليوم عرض فنى لكورال «ثمر الروح» بكنيسة السيدة العذراء بحدائق المعادى، الدعوة عامة، والحضور مجانى، بدون تسجيل مسبق.