عم "توكل" صنايعى حلويات دمياطى: "الأسعار حلوة والكل هيفرح السنة دى".. صور

دمياط - هيثم مراد

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان الكريم، فى هذه الأثناء بدأ صناع الحلوى داخل محافظة دمياط استعداداتهم لاستقبال الشهر الكريم، أفران صناعة القطايف بدأت فى الظهور داخل الأسواق بينما تسابق صناعها لتقديم منتجاتهم بأسعار مناسبة هذا العام.

وقال عم "توكل" صانع حلويات رمضان بدمياط: "صناعة القطايف واحدة من المشاهد المعتادة فى أسواق دمياط خلال شهر رمضان، أعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، وأشعر أننى جزء من احتفالات الأهالى بالشهر الكريم".

وتابع: "مازلت أعمل بالطريقة القديمة فى صناعة حلوى القطايف، الفرن البلدى أحد أهم أسرار المهنة وسبب شهرة الدمايطة فى صناعة حلويات رمضان".

وأضاف: "الجميع استعد لتقديم الأفضل هذا العام، هناك عامل مساعد هو انخفاض الأسعار سيكون عاما مميزا والكل هيفرح ويدوق القطايف الدمياطى، اشتروا ومتخافوش الأسعار السنة دى رخيصة".



وأشار حلوانى دمياط قائلا: "بدأت فى تعليم أبنائى اسرار مهنتى، اريد الحفاظ عليها كونها أصبحت تراثا ينتظره الكثيرين من أجل الاحتفال بشهر رمضان، صناعة الحلويات الرمضانية ورثتها من أبى والآن أنقلها إلى أبنائى من أجل أن تستمر، لكنى أيضا أريد الحفاظ على مظهر صانع الحلوى وتراثه القديم لذا مازلت احافظ على الفرن البلدى والعمل بطريقته حتى الآن".

عم توكل صنايعي حلويات دمياطي (1)