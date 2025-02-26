طلاب طب المنصورة الجديدة يحققون تميزا فى المؤتمر الثامن للأبحاث الطلابية المتكاملة

الدقهلية - محمد الحبشي

شارك طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة بتميز في المؤتمر الثامن للأبحاث الطلابية المتكاملة (MISR)، الذي عُقد بكلية الطب، جامعة عين شمس، يومي 22-23 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، والدكتورة هالة المرصفاوي، عميد الكلية، والدكتورة سوزي فايز، مدير برنامج الكلية، وبإشراف الدكتور محمد الهلالي، رئيس مركز الأبحاث الطلابي، وتنظيم الدكتور عماد الحناوي، منسق الأنشطة الطلابية.

وشهد المؤتمر مشاركة 31 طالبًا وطالبة من أعضاء مركز الأبحاث الطلابي بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تم قبول 7 ملخصات بحثية من إعداد طلاب الكلية، والتي قُدمت خلال الجلسات العلمية، وخضعت لتقييم دقيق من قبل لجان علمية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب، جامعة عين شمس.

وحظي طلاب جامعة المنصورة الجديدة بإشادة واسعة من اللجنة المنظمة والمقيمين بالمؤتمر، حيث تميزوا بأدائهم المتميز في عرض الأبحاث ومناقشتها، مما يعكس المستوى المتقدم من التدريب البحثي الذي توفره الجامعة لطلابها.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة لتعزيز البحث العلمي، وتأهيل طلابها ليكونوا جيلًا متمرسًا في البحث العلمي، قادرًا على المشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية، بما يعزز مكانة الجامعة البحثية على المستويين المحلي والدولي.



جانب من المؤتمر



طلاب طب المنصورة الجديدة



طلاب طب يحققون تميزا في المؤتمر الثامن للأبحاث الطلابية



