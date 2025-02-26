ضبط كميات مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع غير مرخص بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على مصنع غير مرخص لتعبئة المياه بالخانكة، وذلك فى إطار حرص المديرية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناءا على توجيهات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولى الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه تم تنسيق الحملة من خلال الدكتور محمد على مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحى مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوى نسيم مراقب الأغذية بالمديرية، وتمت المداهمة تحت إشراف الدكتور حاتم الشامى مدير الادارة الصحية بالخانكة، والدكتور محمد طلعت المدير الوقائى بالإدارة على أحد المصانع الغير مرخصة.

وخلال الحملة تم ضبط 8000 زجاجة مياه شرب معبأة داخل مصنع غير مرخص، سبق ورود نتائجه المعملية تفيد بعدم صلاحية المياه للاستهلاك الأدمى، ويقوم باستغلال أسماء تجارية وهمية من أجل الترويج لمنتجاته المجهولة، كما تم سحب عينات من المنتجات الموجودة وإرسالها إلى المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية، وتم التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر جسيم على الصحة العامة وصحة المواطنين ونقص شديد بالاشتراطات الصحية داخل المكان.

وشارك بالحملة مكتب مراقبة الأغذية بالخانكة إيهاب الفريد رئيس المكتب، ومينا يوسف مفتش الأغذية.

الزجاجات المضبوطة



المصنع من الداخل