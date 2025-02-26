شوارع قرية المنوات فى الجيزة لوحة فنية لاستقبال شهر رمضان الكريم.. صور

كتبت - مرام محمد

في مشهد جمالي لافت، زيَّن أهالي منطقة الجمعية بقرية المنوات في محافظة الجيزة، شوارعهم بعبارات مبهجة ورسومات لشخصيات كرتونية شهيرة تضفي شيئًا من البهجة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وعن الفكرة، قال كريم الشريف أحد شباب القرية، إنهم اعتادوا كل عام على تزيين شوارعهم بالفوانيس والأنوار والزينة الرمضانية الملونة التقليدية، والتي يشارك في صناعتها جميع الأهالي من أطفال وشباب وكبار السن، فرحة بقدوم رمضان.

وأضاف أنهم قرروا استقبال الشهر الكريم هذا العام بشكل مختلف ومميز يبعث البهجة في نفوسهم ويضفي أجواءً جديدة على رمضان ويشعرهم بروحانياته، ومن هنا جاءت فكرة تجميل المنازل برسومات كرتونية وجمل وعبارات مرتبطة بالشهر، وذلك بإجمالي عشرة شوارع.

وتابع أن بمجرد أن طرح الفكرة، اجتمع أبناء المنطقة على قلب رجل واحد بوجود النقاش والخطاط والرسام وتكاتفوا سويًا لتجهيز الأدوات والخامات وتجميل الشوارع وتوفير مناخ مبهج لهم، مشيرًا إلى أن شوارع المنطقة أصبحت مثالًا للبهجة والجمال لما تحويها من رسومات وجداريات لشخصيات كرتونية شهيرة وجرافيتي للعبارات الدارجة في رمضان.

ومن جانبه، قال جمعة صديق بلصه، الخطاط والرسام الذي شارك في تنفيذ الفكرة بفنه، إن شباب منطقة الجمعية قرروا استقبال شهر رمضان بشكل مختلف بالرجوع للأجواء الريفية التراثية القديمة والاستعانة ببعض الشخصيات الكرتونية المحفورة في ذاكرة الصغار والكبار ورسمها على الحوائط بشكل لافت لتعريف الأطفال بذكريات رمضان القديمة، التي ارتبطت في المخيلة الشعبية بهذا الشهر المبارك.

وأضاف أنهم بدأوا في تنفيذ الفكرة بالجهود الذاتية للأهالي منذ حوالي ثمانية أيام ولازالوا مستمرين، موضحًا أن جداريات الشارع شملت آيات قرآنية، وعبارات مرتبطة بالشهر، منها "أهلًا رمضان، ومرحب شهر الصوم"، ورسومات متنوعة لشخصيات كرتونية، أبرزها بوجي وطمطم، وبكار، ورشيدة، وقلبظ، والمسحراتي، وبائع الفول، بالإضافة إلى الطبلة، ومدفع رمضان.

وأشار إلى أن جميع أبناء القرية ساهموا في تنفيذ الفكرة، كلٌ حسب مقدرته وإمكانياته، فمنهم من ساهم ماديًا بشراء الأدوات والخامات، ومنهم من ساهم بالمجهود بتنفيذ أعمال التجميل والتزيين، فيما اهتمت عدد من العائلات بتقديم المشروبات والمأكولات للشباب المشاركين في تنفيذ أعمال التجميل والتزيين.

وأكد أن الفكرة لاقت قبولًا كبيرًا في القرية ونالت إعجاب أهالي القرى المجاورة، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون تجميل الشارع بتعليق الزينة الورقية والبلاستيكية والفوانيس الخشب والحديد، لتضفي شكلًا جماليًا للمنطقة طوال الشهر الكريم.



احتفال قرية المنوات بشهر رمضان



احتفالات قدوم رمضان



استعدادات القرية لشهر رمضان



الفرحة بقدوم رمضان



جانب من احتفالات القرية



جانب من استعدادات القرية لشهر رمضان



جانب من الفرحة بقدوم رمضان



جانب من عبارات أغانى رمضان



شوارع القرية