"راعى مصر" توزع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية و562 قافلة طبية للأكثر احتياجا فى رمضان

كتب محمد عبد الرازق

في إطار دورها المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات أعلنت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق حملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني.

وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم - أنه ستقدم دعما للأسر خلال الشهر الكريم يتضمن سلع غذائية وملابس للأطفال مشيرة إلى أنها ستقوم بتوزيع 7 آلاف كرتونة سلع غذائية ولحوم ودواجن انتهت من تعبئتها تمهيدا لتوزيعها في المحافظات على مدار الشهر فضلا عن توزيع ملابس على 5500 طفل.

ولفتت المؤسسة إلى أنه على مدار شهر رمضان سيتم إطلاق 562 قافلة طبية في المحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرا موضحة أن هذه القوافل تشمل تخصصات طبية متنوعة ما بين رمد وباطنه ونساء وتوليد وأسنان وعظام وتحليل وغيرها من التخصصات التي يحتاجها المواطنون.

وأوضحت "راعي مصر" أنها تقوم بمسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجًا لتحديد الأسر التي تستحق الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.



المساعدات



توزيع المساعدات



توزيع مساعدات رمضان



جانب من المساعدات



خلال التوزيع