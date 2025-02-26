رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير العمليه التعليمية بمجمع السحارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقّد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، مجمع معاهد السحارة الذى يضم كلا من (معهد السحارة الابتدائى ورياض الأطفال، ومعهد السحارة للفتيات الإعدادى والثانوي)، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتأكد من تسليم كتب ألفصل الدراسى الثانى أولًا بأول، وتفعيل لائحة الآنضباط الطلابية، وتفعيل الخطط العلاجية لتحسين مستوى الطلاب الذين لم يحققوا النسبة المطلوبة.



وعلى هامش الزيارة، تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، مجموعة من الأنشطة وألفعاليات التى تتم داخل المجمع، وشاهد عرضًا للطلاب لاستقبال شهر رمضان الكريم، وقدم فضيلته التهنئة للجميع العاملين بالمجمع والطلاب بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.