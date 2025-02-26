رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش تجهيز عناية متوسطة بمستشفى الطوارئ والإصابات

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعًا لمناقشة تجهيز وحدة عناية متوسطة بقوة 50 سريرًا بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي.



حضر اللقاء الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ورؤساء أقسام الباطنة والتخدير والعناية بالمستشفى الجامعي.



ووجه رئيس الجامعة، بأهمية متابعة العمل فى هذا المشروع وضرورة وضع خطة متكاملة تشمل التجهيزات والأجهزة الطبية المطلوبة للبدء بتشغيل الوحدة، والعمل على رفع مستوى مقدمى الخدمة من أطباء وهيئة تمريض، بعقد دورات تدريبية مستمرة.



وأشاد رئيس الجامعة، بمشروعات التطوير بمستشفيات قنا الجامعية والتى تشمل مشروع مستشفى صحة المرأة ومستشفى طوارىء الباطنة، مؤكدًا أن أعمال التطوير تمثل أحد جهود الجامعة فى إطار السعى لتحقيق رؤية مصر 2030 وذلك فيما يتعلق بمحور الصحة، والذى يستهدف النهوض بصحة المواطنين، شهد اللقاء مديرى الإدارات بالجامعة والمستشفى الجامعى.