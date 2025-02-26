رئيس جامعة جنوب الوادى يكرم الطلاب المثاليين وأوائل مسابقة القرآن

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، الطلاب المثاليين بالجامعة وأوائل مسابقة القرآن الكريم فى المنافسات التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومحمد وليد أحمد حسن، مدير عام رعاية الطلاب، وريهام العريان مدير إدارة النشاط الثقافي، محمد حجاجى سليم، مدير إدارة النشاط الاجتماعى.

وقال بيان للجامعة إنه تم تكريم الطلاب المثاليين وهم أحمد إبراهيم عبد الرحمن، كلية العلاج الطبيعى المركز الأول، عمرو خالد عبد الوهاب، كلية الإعلام، المركز الثانى، عبد الرحمن حسن محمد، كلية الطب، المركز الثالث.

وفى منافسات الطالبات شهد مصطفى أحمد كلية الحاسبات والمعلومات المركز الأول، مانرفا ظريف نجيب، كلية طب الفم والأسنان المركز الثاني، هدير عرفات سلطان، كلية الإعلام المركز الثالث.

وفى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا حلمى عبد الله حلمى المركز الأول كلية التمريض، مصطفى يحيى محمد، المركز الثانى طب بيطري، نهى فارس عدلى المركز الثالث كلية الطب.