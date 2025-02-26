رئيس جامعة العريش يفتتح معرض "الجامعة معاك" للسلع الغذائية المخفضة

العريش ـ محمد حسين

افتتح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، معرض "الجامعة معاك" الذي تنظمه الجمعية الفئوية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

شهد الافتتاح عدد من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أكد الدكتور حسن الدمرداش أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تقديم الدعم اللازم للعاملين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية، تماشياً مع توجهات الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم هذا المعرض يعكس التزام الجامعة بمساندة العاملين عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيداً بجهود مجلس إدارة الجمعية الفئوية في الإعداد للمعرض وضمان توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان، من بينها الأرز، السكر، الزيت، الدقيق، البقوليات بأنواعها، التمور، والمكسرات، بالإضافة إلى الحلويات الرمضانية، العصائر، واللحوم المجمدة، وغيرها من المنتجات الغذائية الضرورية، والتي تم توفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة لدعم العاملين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة لهم، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على تعزيز روح التكافل والمساندة خلال المناسبات الهامة، وخاصة شهر رمضان المبارك.

