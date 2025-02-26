حياة كريمة فى كل مكان.. 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه بـ7 مراكز بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تعد مبادرة "حياة كريمة" من أبرز المشروعات القومية التى تهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحسين مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجا، وفى محافظة أسيوط، استهدفت المبادرة فى مرحلتها الأولى 7 مراكز، تضم 149 قرية و894 تابعًا، بإجمالى 2000 مشروع، وبتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه.

ومن جهته قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن توزيع المشروعات حسب القطاعات جاء كالآتى فى مجمعات الخدمات تم إنشاء 35 مجمعًا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية، إقامة 35 مجمعًا بتكلفة 259 مليون جنيه، وفى مشروعات الشباب والرياضة تم تنفيذ 82 مشروعًا بتكلفة 266 مليون جنيه ومن مشروعات الصحة تم إنشاء 137 وحدة صحية بتكلفة 1.471 مليار جنيه، بالإضافة إلى 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه وفى الكبارى والمشايات: تنفيذ 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه وفى الصرف الصحى تم إنشاء 149 مشروعًا بتكلفة 10.23 مليار جنيه، وفى مياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2.413 مليار جنيه.

وأضاف محافظ أسيوط، أن حياة كريمة فى قطاع الأبنية التعليمية أقامت 131 مشروعًا تضم 1227 فصلًا دراسيًا بتكلفة 431 مليون جنيه، وفى:

الكهرباء: 146 مشروعًا بتكلفة 4.936 مليار جنيه، وفى الرى 41 عملية تشمل 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، وفى التضامن الاجتماعى 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، وفى الطرق الداخلية 149 مشروعًا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، وفى الغاز الطبيعى 97 مشروعًا، وفى الاتصالات 149 مشروعًا، وفى مشروع "سكن كريم" بتكلفة 25 مليون جنيه، وفى المشروعات متنوعة "أسواق، مواقف، نقاط إطفاء" 14 مشروعًا بتكلفة 434 مليون جنيه.

وتتولى أجهزة التعمير المختلفة تنفيذ هذه المشروعات فى المراكز المستهدفة؛ حيث يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات فى مراكز ساحل سليم، أبو تيج، أبنوب، والفتح، بينما يتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات فى مركزى منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات فى مركز صدفا.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد، حيث تم تشغيل العديد من المشروعات، ويجرى الانتهاء من التشطيبات النهائية وتأثيث مشروعات أخرى لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين فى القرى المستهدفة.