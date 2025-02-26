تنشيط السياحة بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمرأة فى حدائق المنتزه

الإسكندرية أسماء على بدر

استضافت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، زوجات قناصل دول حوض البحر المتوسط "إيطاليا - اليونان- مالطا- ليبيا - فلسطين - ألبانيا" لزيارة حدائق المنتزة التاريخية وأحدث مشاريع الدولة المصرية بالإسكندرية فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وبمناسبة اختيار الإسكندرية وتيرانا الألبانية أول عاصمتين للثقافة والحوار من أجل المتوسط 2025.

رافقت الجولة الدكتورة أمل العرجاوى مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية و محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية لشرح حدائق المنتزة التاريخية وأهم معالمها التاريخية والذي يعد من أهمها محطة المركبات الملكية، القطار الملكي، كشك الشاي الملكي، فنار الإسكندرية، كوبري فنار الإسكندرية، المصايف الملكية، الساعة الشمسية، مبني الصوبة الملكية، فندق السلاملك، وكباين فؤاد.

واستعرضت الهيئة العامة لتنشيط السياحة أحدث المشاريع الحديثة بحدائق المنتزه، وأكدت الهيئة "إننا نفتخر بمدينة الإسكندرية المصريّة عاصمة للثقافة والحوار في عام 2025، التي أقرتها الدول الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة، صاحبة المركز التاريخي للثقافة والحضارة التي تربط أوروبا بكل من أفريقيا والشرق الأوسط ورغبنا أن نحتفل بهذا بزيارة هامة لزوجات قناصل دول حوض البحر المتوسط لحدائق المنتزة وهذا ما تستحقه الإسكندرية عروس البحر المتوسط تلك المدينة الكوزموبليتانية المحتضنة للإبداع الفكري والثقافي في تعميق الحوار بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الجاليات الأجنبية والعربية على أرضها، فدائمًا ما تتمتع الإسكندرية بمقومات جذب سياحية متنوعة تنجح باستمرار في جذب أنظار السياحة الأجنبية والعربية لما لها من تاريخ عريق وحاضر معاصر".