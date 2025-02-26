تعرف على مواعيد افتتاح منطقة آثار أبيدوس أمام الزوار خلال شهر رمضان

سوهاج محمود مقبول

معبد أبيدوس بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج هو واحد من أشهر المعابد الفرعونية القديمة ويقع فى مدينة أبيدوس الواقعة فى صعيد مصر، و يُعد هذا المعبد من أهم المعالم الأثرية فى مصر القديمة، إذ يعود تاريخه إلى عهد الأسرة الـ19 الفرعونية، وقد بناه الفرعون رمسيس الثانى كان معبد أبيدوس مكرسًا لعبادة الإله "أوزيريس" إله الموت والبعث، ويعتبر من أقدس المواقع التى كان المصريون القدماء يحجون إليها.

يتميز معبد أبيدوس بتصميمه المعمارى الفريد والزخارف المنقوشة على جدرانه التى تحمل العديد من القصص والرموز الدينية التى تمثل الحياة بعد الموت، كما يضم المعبد أيضًا مجموعة من المقابر الملكية التى تخص الملوك الذين حكموا مصر فى العصور المختلفة. من أشهر معالمه "قائمة أبيدوس" التى تسجل أسماء الفراعنة الذين حكموا مصر على مر العصور، وهى تعتبر مرجعًا هامًا لدراسة تاريخ الفراعنة.

يعد معبد أبيدوس اليوم أحد المواقع التى تستهوى السياح والباحثين عن التاريخ المصرى القديم، حيث يعكس الروح الدينية والثقافية العميقة للمصريين القدماء.

ونظرًا للاقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات، تم تحديد موعد الزيارة لزوار منطقة آثار ابيدوس خلال الشهر الكريم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1ـ سوف نفتح أبواب المنطقة للزائرين فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

2ـ سوف نغلق أبواب المنطقة فى تمام الساعة الرابعة عصرًا.

3ـ شباك التذاكر يغلق فى تمام الساعة الثالثة مساءا ولا يسمح بالدخول إلى المنطقة بعدها

4ـ تعود مواعيد العمل لطبيعتها بدءًا من أول ايام عيد الفطر المبارك.