تعرف على خطة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية ومواعيدها طوال شهر رمضان

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، توجيهاته إلى رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بوضع خطة متكاملة لتسهيل حركة النقل العام خلال شهر رمضان المبارك، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين خلال أوقات الذروة بما يضمن راحتهم وسلامتهم في مختلف أنحاء المدينة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هذه الاستعدادات تأتي حرصاً على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب لضمان تحقيق الانسيابية والجودة في أداء منظومة النقل العام طوال الشهر المبارك.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية؛ قامت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بوضع خطة موسعة لتعزيز خدمات النقل العام ( أتوبيس- ترام) لتنفيذها طوال الشهر المبارك، حيث تتضمن الخطة الإجراءات التالية: "بدء تشغيل الأتوبيسات وخطوط الترام من الساعة 5:30 صباحاً لضمان توصيل الموظفين والطلاب ذو الفترتين، ومد العمل بجميع خطوط الهيئة حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، كما تم تجهيز احتياطي بنسبة 20% من أسطول المركبات للدفع به خلال ساعات الذروة، وتشغيل المركبات من بعد صلاة التراويح وحتى الساعة 2:00 صباحاً" لتيسير حركة المواطنين خلال الأنشطة الليلية.

بالإضافة إلى دعم خاص للخطوط التي تخدم المناطق التجارية والدينية الحيوية مثل "القائد إبراهيم، أبو العباس، القلعة، المنشية، سيدي جابر الشيخ، البيطاش، ومحطة مصر"، وتكثيف جهود الجهاز الإشرافي بمناطق الهيئة المختلفة، لا سيما خلال أوقات الذروة وخاصة وقت الغيار وقبل موعد الإفطار، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة للخدمة الليلية من خلال تكثيف المرور الميداني مع إدارات الحركة بمناطق التشغيل بالتناوب بالكامل وذلك خلال ساعات التشغيل وخاصة في أوقات الذروة وكذلك الفترة من بعد الإفطار وحتى انتهاء العمل بالخطوط، وتشغيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى على الأرقام التالية 01200706076 - 035930538

جدير بالذكر ؛ تأتي هذه الخطة ضمن جهود محافظة الإسكندرية المستمرة لتوفير خدمات نقل متميزة وآمنة تواكب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وتلبي متطلبات الأنشطة اليومية والليلية في المدينة.