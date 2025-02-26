تجدد الاشتباكات بالخرطوم والجيش السودانى يسيطر على مواقع جديدة بأم درمان

كتبت ريهام عبد الله

تجددت الاشتباكات، بين القوات المسلحة السودانية، وميليشيا الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في عمق العاصمة السودانية الخرطوم، بينما يواصل الجيش السودانى، تقدمه نحو القصر الرئاسي وبقية المؤسسات السيادية ومركز الخرطوم التجاري .

وكشفت وسائل إعلام سودانية، عن دوى أصوات انفجارات عنيفة في الخرطوم، في الوقت الذى أعلن فيه الجيش السوداني تصديه لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع التي استهدفت بها مطار مرَوي الدولي في الشمال.

ومن جهته أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن الجيش السوداني يحرز تقدما لاستكمال تطهير وتأمين جنوب ووسط الخرطوم وتعزيز حماية المدنيين.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر في الجيش السودانى، أن سلاح المهندسين التابع للجيش سيطر على بعض المواقع المتقدمة جنوبي أم درمان، خاصة حي النخيل وأحياء مجاورة له بعد معارك ضارية مع الدعم السريع.

وبوتيرة متسارعة ومع تصاعد القتال الأيام الماضية، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش بولايتي الوسط "الخرطوم والجزيرة" وولايتي الجنوب "النيل الأبيض وشمال كردفان" المتاخمة غربا لإقليم دارفور.

