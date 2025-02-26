بـ 260 جنيها للكيلو.. محافظ الدقهلية يتفقد سيارات بيع اللحوم البلدية

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، سيارات بيع اللحوم البلدية، والتي ستتوجه غدا صباحا لمركزي السنبلاوين، ومنية النصر، لبيع اللحوم بسعر 260 جنيها، وكل يوم تتوجه لمركز حتى تغطي جميع مراكز المحافظة تباعا، في إطار مبادرة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المبادرة تهدف إلى توفير اللحوم المدعومة للمواطنين في أماكن إقامتهم، وتوفير المسافات، في المراكز والقرى، بمبادرة "هنجيلك لحد عندك" بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والطب البيطري، والمجتمع المدني، ومواطنون ضد الغلاء، بعد رصد الإقبال الكبير خلال الفترة الماضية، لتبيع اللحوم بسعر 260 جنيه لحم ضاني بلدي، ومكافحة الغلاء غير المبرر.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان الكريم لتوفير السلع بما يتناسب مع دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، من خلال منافذ ومبادرات تغطي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بأشكال متعددة، تشمل منافذ بيع السلع الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، وأسواق اليوم الواحد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والمحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وعدد من رجال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالدقهلية.