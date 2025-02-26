انطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الـ20 لسباق الهجن بمشاركة 3 دول.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين، وسط حشد كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية، والتى أقيمت بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق 30 يونيو، وتشارك فيه هذا العام ثلاثة دول عربية السعودية والإمارات والأردن وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.



وأشار الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصرى للهجن إلى أن برنامج اليوم الأول للسباقات والمتضمن تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من أجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة على مدار اليومين والتى تبلغ 20 شوطًا منها 4 أشواط سباق المفاريد لمسافة 1500 متر و4 أشواط سباق لبانة لمسافة 3 كيلومترات.

على أن تستأنف المسابقات غدًا بإجمالي عدد أشواط اليوم الثاني 11 شوط بداية من الشوط الأول سباق حجايج لمسافة 4 كيلومترات وشوط لسباق جزعان لمسافة 4 كيلومترات وشوط لسباق فناية لمسافة 4 كيلومترات وشوط ناب لمسافة 4 كيلومترات.

وأضاف الشيخ عيد، أنه سيتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والفائزة بنتائج الأشواط بعدد من الكؤوس وجوائز مالية، مشيرًا إلى أنه يقام عدد من الحفلات البدوية وحفلات السمر مساء اليوم الأول هذا إلى جانب إقامة عدد من المعارض البدوية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا، مؤكدًا أن المهرجان يساهم في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

ويذكر أن مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين يقام خلال يومي 26 و27 فبراير الجارى وكانت قد انطلقت أول دورته عام 1995، واستمر حتى عام 2010 وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام 2014 واستمر حتى 2020 ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.

ويشهد غدا اليوم الثاني من المهرجان، مراسم تتويج الفائزين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



أحد الجمال الفائزة



احد الهجن المشاركة



احد الهجن فى السباق



بداية السباق للهجن



تجهيز الهجن



جانب من الاشواط



جانب من السباقات



جانب من المشاركين



جانب من سباق الهجن



سباق الهجن فى الإسماعيلية



سباقات الهجن



سيارات التحكيم



متابعة سباق الهجن



مهرجان الإسماعيلية للهجن