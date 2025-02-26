اليوم.. مديرية الصحة فى سوهاج تطلق سيارة للكشف عن أورام الثدى بجرجا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تواجد السيارة المتنقلة للكشف عن أورام الثدى بواسطة أشعة الماموجرام فى قرية زنون، شارع البحر بمدينة جرجا، بجوار المستشفى، فى إطار تكثيف أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والمبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتستمر السيارة المتنقلة فى تقديم خدماتها من اليوم وحتى الأربعاء 26 فبراير 2025، حيث تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

تستهدف المبادرة السيدات فوق سن 18 سنة، وتوفر لهن خدمة فحص الثدى والكشف عن الأمراض غير السارية، مثل قياس الضغط والسكر والوزن والطول، وذلك فى جو من الخصوصية التامة لضمان راحة السيدات وخصوصيتهن أثناء تلقى الخدمات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج مديرية الصحة بسوهاج على أهمية هذه المبادرة فى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، التى تساهم بشكل كبير فى تحسين فرص العلاج والتقليل من المخاطر الصحية. ودعت جميع السيدات فى المنطقة إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية والقيام بالكشف المبكر لضمان صحة أفض

وتابع الدكتور عمر دويدار وكيل صحة سوهاج: "نحن فى مديرية الصحة بسوهاج نعمل جاهدين لتوفير كافة الخدمات الصحية اللازمة لجميع المواطنين، وخاصة السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة. نحن نؤمن بأهمية الكشف المبكر والوقاية، ونسعى جاهدين للوصول إلى كل سيدة فى محافظتنا لتقديم هذه الخدمة فى ظروف آمنة ومريحة".