النائب العام يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية الصومالى لبحث التعاون

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقى، بمقر مكتبه بالقاهرة، الوزير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.

وفى مستهل اللقاء رحب النائب العام بالوزير الصومالى، مؤكدًا على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون فى المجال القضائى، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.

وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالى زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان فى استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة فى تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز فى دعم التعاون القضائى العربى والدولي.