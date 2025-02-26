السيطرة على حريق محدود بجوار مبنى سيمون أرزت فى بورسعيد دون إصابات

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على حريق محدود نشب، مساء اليوم، بعقار بجوار مبنى سيمون أرزت الشهير، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت محاصرة النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

كما تم الدفع بقوات التأمين التابعة لمديرية أمن بورسعيد لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقوم الجهات المختصة بالوقوف على أسباب الحريق ، فيما يجري حالياً فحص الموقع للتأكد من عدم وجود أي أخطار إضافية.

يُذكر أن مبنى سيمون أرزت يُعد من المعالم التاريخية المهمة في بورسعيد، ما استدعى استنفار الجهات المعنية لضمان سلامته.