الخارجية الأمريكية: ندعم الحكومة اللبنانية فى بسط سيطرتها على كامل لبنان

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جددت الخارجية الأمريكية التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية وبسط سيطرة قواتها بشكل حصري على الأراضي اللبنانية ومنع حزب الله من إعادة تهديد الشعب اللبناني وجيران لبنان، حسب وصفها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة الحرة، "لقد أوضحنا أن هذه الإدارة تدعم حكومة لبنان في سعيها إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من احتكار القوة العسكرية".

وأضاف "لا مكان لحزب الله في هذه الرؤية للبنان ولا ينبغي للحزب أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. ونحن نشيد بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية لممارسة سلطتها وسيادتها، خالية من النفوذ الأجنبي".