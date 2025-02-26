الحبس سنتين مع الشغل لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، بمعاقبة المتهم"ح.ا.ا" عامل بالحبس سنتين مع الشغل ، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ه.خ.ص" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين نبيل ميلاد الرئيس بالمحكمة ومحمد التاجى الرئيس بالمحكمة بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.