الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية في عددها 47 الصادر بتاريخ 26 فبراير سنة 2025 قرار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 2631 لسنة 2025، في 29 يناير 2025، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة دسوق - لوحة رقم (11) بتغيير الاستخدام من ترفيهى إلى تجارى بجوار الكوبرى العلوى (حديقة الصفا) بناءً على الطلب المقدم من السيد محمود محمد فرغلى حسن مفوضا عن الهيئة العامة للطرق والكبارى بموجب عقد حق الانتفاع وخطاب الهيئــة العامــة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشرة بالبحيرة وكفر الشيخ بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بالمعاملة رقم(1154240126171) بتاريخ 14 يناير 2024، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلــــــى كتـــاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ــــــة

المؤرخ في 27 يناير 2025، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ في 12 يناير 2025، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة دسوق - لوحة رقم (11) بتغيير الاستخدام من ترفيهي إلى تجارى بجوار الكوبرى العلوى ( حديقة الصفا) بناء على الطلب المقدم من السيد/ محمود محمد فرغلى حسن مفوضا عن الهيئة العامة للطرق والكبارى بموجب عقد حق الانتفاع وخطاب الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشرة بالبحيرة وكفر الشيخ بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بالمعاملة رقم(1154240126171) بتاريخ 14 يناير 2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام.



قرار محافظ كفر الشيخ



قرار المحافظ