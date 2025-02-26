البابا تواضروس: نصلى من أجل شفاء البابا فرنسيس وتمر الأزمة بسلام

كتبت - بتول عصام

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلى من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، وأن تمر هذه الأزمة بسلام، حتى يعود إلى نشاطه وخدمته.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية، أنه كلف الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما وضواحيها بإيطاليا، أن يتواصل ويزور البابا ويوصل سلام الكنيسة القبطية، مؤكدًا أنه يصلي أن يعطيه الله نعمه الشفاء والصحة.

وجاء ذلك خلال لعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس، اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى، إذ بدأ قداسته العظة بتهنئة الأقباط ببدء الصوم الكبير، والذى ينتظره الجميع فى كل عام ويحتفل به فى نهايته بعيد القيامة المجيد.