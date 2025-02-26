البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

كتب: محمد الأحمدى

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء العظة الأسبوعية لقداسته، بعد انتهاء فترة الأعياد خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع بدء الصوم الكبير، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاثنين.

ويلقى قداسته عظة الاجتماع طوال فترة الصوم من المقر البابوي دون حضور شعبي.

ويذكر أن عظة قداسته كانت ختاما لسلسة طلبات القداس الجوريجورى، وطلب العظة كان "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين أقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.