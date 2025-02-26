اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:00 ص
البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء عظة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء العظة الأسبوعية لقداسته، بعد انتهاء فترة الأعياد خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع بدء الصوم الكبير، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاثنين.

ويلقى قداسته عظة الاجتماع طوال فترة الصوم من المقر البابوي دون حضور شعبي.

ويذكر أن عظة قداسته كانت ختاما لسلسة طلبات القداس الجوريجورى، وطلب العظة كان "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين أقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.







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