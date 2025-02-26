الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة لهجمات الاحتلال على الضفة الغربية

كتبت هند المغربي

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العمليات الجارية في شمال الضفة الغربية المحتلة لها عواقب إنسانية وخيمة مضيفا أن أن قوات الأمن الإسرائيلية نشرت دبابات عسكرية وقوات إضافية في جنين، و أمرت بمنع السكان من العودة.

وأضاف المكتب الأممي أنه يوم الجمعة الماضي، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما بالرصاص بالقرب من مخيم جنين. وفي مدينة قباطية بمحافظة جنين، أُمر السكان بعدم مغادرة منازلهم، بينما قامت الجرافات بتجريف الطرق، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 40 في المائة من السكان.

وشدد المكتب الأممي على أن الاستمرار في استخدام تكتيكات حربية مميتة في المناطق السكنية أمر مقلق للغاية وأنه يتجاوز معايير تنفيذ القانون، وأسفر بالفعل عن عشرات الضحايا منذ بدء العملية في 21 يناير.

ولفت المكتب الأممي إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون غير قادرين على العودة إلى ديارهم، الأمر الذي يتطلب مساعدات إنسانية واسعة النطاق في أماكن وجودهم المؤقتة الحالية.