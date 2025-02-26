اعرف مواعيد الشهر العقارى بالإسكندرية فى شهر رمضان الكريم.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تًعد مصلحة الشهر العقارى، إحدى أهم القطاعات الحكومية التى يتوافد عليها المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بينها توثيق العقود، وعمل توكيلات القضايا، والعديد من الخدمات المهمة الأخرى.

ولذلك فإن مواعيد الشهر العقارى تأتى فى مقدمة أولويات الكثير من المواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة، ونستعرض لكم مواعيد عمل مكتب الشهر العقارى النموذجى فى الإسكندرية.



مواعيد العمل الرسمية للشهر العقارى بالمكتب النموذجى فى شهر رمضان المبارك الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا، وحتى الساعة 2:00 ظهرا، والفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 4:30 عصرا وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وتشهد مكاتب الشهر العقارى النموذجى بمجمع محاكم المنشية، تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة، عبر توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقارى، والتوثيق القانونى، بالإضافة إلى تنظيم دخول المواطنين داخل المكاتب من خلال حجز ارقام من الموقع الإلكترونى، لوصول المواطن فى الوقت المحدد له وفى موعد دوره منها للانتظار وتقليل الزحام.

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كتاب دورى بتحديد مواعيد عمل الشهر العقارى فى شهر رمضان الكريم للفترة الصباحية والمسائية.



وتضمن الكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، الذى تم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقارى و مأمورياتها ومكاتب التوثيق إنه إلحاقًا بالكتاب الدورى بشأن مواعيد العمل فى شهر رمضان الكريم بمكاتب وفروع التوثيق.



الشهر العقاري بالإسكندرية يستعد لشهر رمضان المبارك



مواعيد الشهر العقاري النموذجي في الإسكندرية لشهر رمضان