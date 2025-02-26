إقامة سوق اليوم الواحد فى بلبيس ومنيا القمح بالشرقية بأسعار مخفضة

الشرقية - إيمان مهنى

أقامت محافظة الشرقية" سوق اليوم الواحد" بمدينتى بلبيس ومنيا القمح ، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن جميع الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها فى تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكه والسلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار 40 يوماً ، للإسبوع العاشر على التوالى ، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة ، لتحقيق أكبر إستفادة ممكنه لجميع المواطنين ، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل فى الأسواق لضمان الإلتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية ترفع درجة الإستعدادات للبدء فى إقامة معارض( أهلا ً رمضان) بنطاق المحافظة ، حيث تم الإنتهاء من إقامة 18 معرضا بمختلف مراكز المحافظة وجارى تجهيز باقى المعارض بمراكز المحافظة ، فضلاً عن إقامة 12 شادر موزعة على جميع المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم ، كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض اهلاً رمضان، بالإضافة إلى تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كل السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.