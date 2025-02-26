إسلام 6 سنوات امتلأ قلبه وعقله بالقرآن فأصبح موهبة استثنائية فى حفظه.. فيديو

كتب لؤى على

أفرزت مسابقة الأزهر للقرآن الكريم، نماذج مشرفة فى حفظ كتاب الله، واحتفت صفحة الأزهر الشريف، بالطفل إسلام ابن ست سنوات، يجيب بثقة وعمق وسرعة بديهة على أماكن الآيات وأرقامها، ولديه قدرة فريدة على التمييز بين المتشابهات دون خلط أو خطأ.

وانطلقت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتى تهدف إلى تحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى مستويات المسابقة الأربع، والتى تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويشارك فى هذه التصفيات النهائية 958 طالبا، ممن حصلوا على المراكز العشرة الأولى فى التصفيات التمهيدية التى أجريت على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث شارك فى المسابقة هذا العام مائة وخمسة وخمسون ألف متسابق على مستوى الجمهورية، وانتهت المرحلة الأولية بتصعيد 61232 ألف متسابق للتصفيات المؤهلة، ممن حصلوا على 80 درجة فأكثر، والتى انتهت بوصول 958 متسابقا إلى التصفيات النهائية لاختيار العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية فى مستويات المسابقة الأربع.

ويؤدى الطلاب الاختبارات أمام لجنة من كبار محفظى القرآن الكريم وعلماء القراءات بالأزهر، ومتابعة لجنة مراجعة المصحف الشريف، وتحت إشراف رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وتستمر الاختبارات لمدة أسبوع كامل بدأ من السبت 22 فبراير حتى الخميس 28 فبراير 2025، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الاختبارات بدأت اليوم السبت الموافق 23 من شعبان 1446 هجريا الموافق 22 من فبراير 2025 م، حيث يتنافس طلاب أربع مناطق أزهرية هي: الدقهلية وأسوان ومطروح والمنوفية، بينما يتنافس طلاب مناطق كفر الشيخ والشرقية وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة يوم الأحد، وفى يوم الاثنين يتنافس طلاب مناطق الجيزة والفيوم والوادى الجديد والإسكندرية والبحر الأحمر، وفى يوم الثلاثاء طلاب مناطق دمياط وقنا والإسماعيلية والسويس وسوهاج، وفى يوم الأربعاء طلاب مناطق الغربية والقليوبية والأقصر وأسيوط، وتختتم الفاعليات يوم الخميس 28 من شعبان 1446 هجريا الموافق 27 من فبراير 2024 م بمناطق المنيا وبنى سويف وبور سعيد والبحيرة.