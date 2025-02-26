إجراء جراحة ناجحة لـ"قط" تعرض لحادث سيارة فى الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

أجرى فريق أطباء عيادة طب وجراحة الحيوانات الأليفة، بديوان عام مديرية الطب البيطرى بالغربية، جراحة لإصلاح فتق اربى بجدار البطن باستخدام شبكة جراحية، لقط نتيجة لحادث سيارة أدى إلى احتجاز والتصاق الأمعاء الدقيقة والمثانة داخل غلاف الفتاق، والذى أدى ايضا لحدوث كسر بعظام الحوض، وخلع فى مفصل الحوض للرجل اليمنى على أن يتم التعامل الجراحى لكسر الحوض وخلع المفصل فى مرحلة لاحقه عقب استقرار الوضع الصحى للحالة واكتمال تعافيها من الجراحة الأولى Right Inguinal Hernia repair with polypropylene surgical mesh

وتكون الفريق الطبى من الدكتورة سحر الشافعى، والدكتور محمد الخولى، والدكتور محمد المراكبى، والدكتورة فاطمة العسال، وتم الاطمئنان على الوضع الصحى للحالة وتقديم العلاج اللازم.

يأتى ذلك استمرارا لمجهودات أطباء عيادة طب وجراحة الحيوانات الأليفة، فى تقديم خدمه متميزه لعلاج الحيوانات الأليفة وحالات الطوارئ.



اجراء الجراحة الناجحة للقط



الاشعة للقط