أعراض فى الرقبة قد تعنى أنك مصاب بسرطان الكلى لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن رقبتك وكليتيك غير متصلتين تمامًا، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية الحيوية التي تُظهر أنك قد تكون مصابًا بسرطان الكلى، وفقًا للخبراء، يؤثر سرطان الكلى على الخلايا في أي من الأعضاء الحيوية ويمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم دون عناية طبية، بحسب موقع "تايمز ناو".

إن ملاحظة أي تغييرات مفاجئة حول رقبتك يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة في كليتيك - بما في ذلك السرطان، وفقًا للأطباء.

أكد الخبراء إن سرطان الكلى يحدث بسبب نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة الكلى مما يشكل ورمًا، يمكن أن تؤثر الخلايا السرطانية على الخلايا في أي من الأعضاء الحيوية وقد تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

أكدت الإحصائيات إن سرطان الكلى هو السرطان الرابع عشر الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم ويحدث في الغالب لدى كبار السن، ويتم تشخيصه أكثر لدى الرجال من النساء.

يقول الأطباء أنه في أغلب الأحيان لا توجد أعراض واضحة لسرطان الكلى، ولكن يتم تشخيصه عادةً عند إجراء اختبار لشيء آخر.

كيف يرتبط العنق بكليتيك؟

أكد الخبراء إن تورم الرقبة في سرطان الكلى يمكن أن يحدث عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية في الرقبة، مما يتسبب في تضخمها، وهذا يشكل شكلًا نادرًا وعدوانيًا من سرطان الكلى.أيضًا، تشير الكتلة في رقبتك إلى سرطان الكلى إذا كانت آفة نقيلية، مما يشير إلى أن السرطان انتشر من الكلى إلى العقد الليمفاوية في الرقبة.يشير إلى سرطان الكلى المتقدم، والذي يحتاج إلى عناية طبية فورية، مما يعني أن السرطان انتقل إلى مناطق أخرى من الجسم.

وفقًا للأطباء، ينتشر السرطان النقيلي بشكل متكرر عبر الجهاز الليمفاوي، مما يؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية في رقبتك.

إذا وجدت كتلة في رقبتك، وخاصة إذا كان لديك أعراض أخرى مرتبطة بسرطان الكلى، فمن الضروري زيارة الطبيب للحصول على تشخيص وتقييم دقيقين.

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية، فإن بعض هذه الأعراض شائعة ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة.

وجودها لا يعني أنك مصاب بسرطان الكلى. ولكن من المهم فحصها من قبل طبيب عام، هذا لأنه إذا كانت ناجمة عن السرطان، فإن اكتشافها مبكرًا يمكن أن يعني أنها أكثر قابلية للعلاج.

بمجرد الذهاب إلى الطبيب، قم بإجراء فحص لأي كتل أو تورم في ظهرك أو رقبتك، جنبًا إلى جنب مع عينة من البول واختبار الدم.

علامات وأعراض سرطان الكلى

في حين أن سرطان الكلى قد لا ينتج أي أعراض ملحوظة في البداية، فقد ترى العديد من الأعراض مع نمو الورم، بعض هذه الأعراض تشمل:

دم في البول

كتلة في منطقة الكلى

ألم الخاصرة

التعب والإرهاق

شعور عام بعدم الشعور بالراحة

فقدان الشهية

فقدان الوزن دون محاولة

حمى منخفضة الدرجة

ألم العظام

ارتفاع ضغط الدم

فقر الدم

ارتفاع الكالسيوم

ما الذي يسبب سرطان الكلى؟

في حين أن الأطباء لا يعرفون السبب الدقيق لسرطان الكلى، فإن بعض عوامل الخطر تزيد من فرص إصابتك بالسرطان، والتي تشمل:

-التدخين

-السمنة

-ارتفاع ضغط الدم

-التاريخ العائلي والجينات

-العلاج الإشعاعي

-طفرة في الجينات

-غسيل الكلى طويل الأمد

تشخيص سرطان الكلى

يقول الأطباء أنه إذا ظهرت عليك أعراض سرطان الكلى، فسوف يتم إجراء مجموعة من الفحوصات لتشخيصه.

ويشمل ذلك التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني إلى جانب بعض الاختبارات التي يمكن أن تساعد في التقييم، قد تشمل هذه الاختبارات:

تحليل البول

يتضمن عينة من البول لمعرفة ما إذا كان يحتوي على دم.

تحليل الدم

تحسب هذه الاختبارات عدد كل نوع من أنواع خلايا الدم المختلفة، بالإضافة إلى النظر في المعادن المختلفة في جسمك.

الآشعة المقطعية

إنه أشعة سينية خاصة تستخدم الكمبيوتر لإنشاء سلسلة من الصور أو الشرائح للجزء الداخلي من جسمك.

خزعة كتلة الكلى

في هذا الإجراء، يتم إدخال إبرة رفيعة في الورم، ويتم أخذ عينة صغيرة من أنسجتك لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلايا سرطانية.