ولادة قيصرية لـ"قطة" تعانى من تعثر في الولادة الطبيعية بمحافظة الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

أجرى أطباء عيادة طب وجراحة الحيوانات الأليفة، بديوان عام مديرية الطب البيطرى بالغربية، عملية ولادة قيصرية لقطة تبلغ من العمر 5 سنوات تعانى من تعثر الولادة الطبيعية، يأتي ذلك في إطار استمرارية عيادة الحيوانات الاليفه بالمديرية، فى تقديم خدمه متميزه لعلاج الحيوانات الأليفة وحالات الطوارئ.

كانت العيادة قد استقبلت قطة تبلغ من العمر 5 سنوات، والتي أكد أصحابها أنها تعانى من تعثر في الولادة بشكل طبيعي.

وتم تجهيز القطة لإجراء عملية ولادة قيصرية، قامت بها الدكتورة فاطمة العسال الطبيبة بالعيادة، وتم متابعة الحالة، والتأكد من استقرار الوضع الصحي بعد العملية الجراحية وتقديم العلاج اللازم لها.





القطة بعد الولادة