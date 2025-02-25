اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 فبراير 2025 06:24 م
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وكيل أوقاف سوهاج يوجه بمشاركة الواعظات بالعمل الدعوى ونشر الفهم الصحيح

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 06:01 م
وكيل أوقاف سوهاج يوجه بمشاركة الواعظات بالعمل الدعوى ونشر الفهم الصحيح جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقد الدكتور محمد إسماعيل أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الواعظات بمديرية أوقاف سوهاج، شدد خلاله على الالتزام بتوجيهات الوزارة، بكل دقة وحزم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن واعظات الأوقاف صورة مشرفة للفكر الوسطى وهن شقائق الأئمة فى عمارة بيوت الله ونشر صحيح الدين بفكر وسطى مستنير، مطالبًا بضرورة إبراز الصورة المشرفة التى تعكسها واعظات الأوقاف اللاتى أصبحن دعامة رئيسية فى نشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير.

كما وجّه بمشاركة الواعظات فى العمل الدعوى الذى يُسهم فى نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه ولا سيما بين النشء والسيدات من خلال الدروس والخواطر والبرامج التى حددتها الوزارة، مكلفًا الواعظات بالاهتمام بالدعوة فى ضوء الفكر الوسطى الصحيح.







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