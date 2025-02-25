وفاة أحد مصابى حادث انفجار غلاية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

توفي أحد عمال شركة غزل المحلة، اليوم الثلاثاء داخل إحدى المستشفيات متأثرا بإصابته التي لحقت به إثر انفجار إحدى الغلايات داخل الشركة منذ أيام، وجاري الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن تمهيداً لنقل الجثمان لمسقط رأسه بقرية محلة زياد بسمنود لدفنه.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد أصدرت بياناً ، بشأن واقعة انفجار إحدى الغلايات داخل محطة الشركة.

وأكدت الشركة، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع، وتؤكد شركة غزل المحلة أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، ويتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع وتقديم كل سبل الدعم إليهم.

ونفت الشركة بشكل قاطع جميع الأخبار المغلوطة التي تشير إلى وقوع انفجار كبير أو خسائر واسعة، وتؤكد أن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي.

كما ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة، قد تثير الذعر بين العاملين وأسرهم، وتؤكد أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة بكل شفافية.



