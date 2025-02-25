وزير الطيران يفتتح مكتب مبيعات وغرفة عمليات شركة آير كايرو بمطار القاهرة.. فيديو

كتب أحمد مصطفى

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء مكتب شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني داخل مبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس شركة مصر للطيران القابضة ورؤساء الشركات التابعة لمصر للطيران والكابتن أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو وذلك بعد أعمال توسعة وتجديد لتشمل خدمات عدة منها عمليات الشركة ومكتب الطواقم ومكتب الحجوزات للمسافرين.

قال وزير الطيران المدني، خلال تصريحات صحفية، على هامش جولة مطار القاهرة الدولي، إن شركة ايركايرو من الشركات الواعدة والنموذج القوي الناجح الذي استطاع أن يحقق طفرة في التشغيل والعمليات خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز سنوات.

كشف وزير الطيران، أن شركة ايركايرو لديها خطة استراتيجية كما الشركة الوطنية مصر للطيران، بزيادة أسطولها الجوي ليصل إلى 80 طائرة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة فإن ايركايرو سوف تختم العام الجاري وفي أسطولها 40 طائرة.

وهنأ وزير الطيران المدني، قيادات ايركايرو على النجاحات التي تحققها الشركة يوما بعد يوم، وأنه مثال للشركات الوطنية النموذج الذي يفخر كل مصري بها.

على الجانب الاخر، قدم الدكتور سامح الحفني، الشكر للمهندس يحي زكريا رئيس مصر للطيران السابق على الخدمات التي قدمها خلال فترة رئاسته مصر للطيران، وقدم التهنئة للطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران الجديد على توليه رئاسة مصر للطيران كإبن من أبناء مصر للطيران لديها خبرات كبيرة سابقة.



