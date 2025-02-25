وزير التعليم يتوقف لتحية طفلة من طلاب الدمج بأسوان.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

فى لفتة إنسانة، توقف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتحية طفلة من طلاب الدمج، والسلام عليها أثناء زيارته لمدرسة أسوان الثانوية التجريبية بنات بمدينة أسوان.

رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جولته بأسوان، وناتاليا روسي ممثل منظمة يونيسف في مصر، ومحافظ أسوان، والسفير الإيطالي ميكيلى كوارونى، وقيادات التعليم بأسوان.

وشملت جولة الوزير التى استهلها، بزيارة مدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة أسوان الثانوية التجريبية بنات، ومدرسة محمد دمرداش الابتدائية، بمدينة أسوان.

وتابع محمد عبد اللطيف، والوفد المرافق انتظام العملية التعليمية ومتابعة مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، فضلا عن متابعة برنامج الدمج الشامل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

ونبهت المديريات التعليمية والإدارات علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.

وأضافت الإدارات التعليمية، أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأى سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب إجازه مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن .

وتابعت الإدارات التعليمية أن خروج الطالب من الحصة بدون إذن يسجل غياب ويحرم الطالب من درجات المواظبة والأعمال التحريرية والتقييمات ويعد هروب حتى لو لم يخرج من المدرسة.



جانب-من-الزيارة



جانب-من-زيارة-الوزير



خلال-الزيارة



خلال-زيارة-الوزير



وزير-التعليم-يتوقف-لتحية-طفلة-من-طلاب-الدمج-بأسوان