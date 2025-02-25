وزير التعليم من أسوان: نجحنا فى تحقيق انضباط العام الدراسى وحضور منتظم للطلاب

أسوان - عبد الله صلاح

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة نجحت في تحقيق انضباط كامل للعام الدراسي وحضور منتظم للطلاب بالمدارس، مضيفا أن أولياء الأمور المهتمين بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة يبذلون جهودًا لضمان انتظامهم في الدراسة، مشددًا على أن الوزارة تحرص على تحسين الفرص التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساعدهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم في المدارس ورفع جودة التعليم المقدم لهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم، لعدد من المدارس في محافظة أسوان، برفقة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا في مصر، والسيدة ناتاليا روسي، ممثل منظمة "يونيسف" في مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح الوزير أن برنامج الدمج الشامل "دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام وبرامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، يطبق بشكل علمي في المدارس، وقد حقق نتائج وآثار إيجابية ملحوظة، مؤكدا مواصلة تنفيذ البرنامج لتقديم افضل خدمة تعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف في تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لدعم العملية التعليمية وتطويرها داخل مدارس المحافظة.

كما أشادت من جانبها نتاليا روسي ممثل منظمة يونيسف في مصر بما شهدته خلال زيارة المدارس بانتظام العملية التعليمية والنتائج الإيجابية لبرنامج الدمج الشامل ، مؤكدة حرص المنظمة على تقديم كافة سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب.

ومن جانبه، ثمن السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا في مصر ما شهده خلال الزيارة من انتظام للعملية التعليمية والارتقاء بها وانتظام حضور الطلاب، كما أشاد ببرنامج الدمج الشامل الذي يتم تنفيذه في المدارس لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا استراتيجيا في مجال التعليم بين مصر وإيطاليا كما أن هناك حرص متبادل على تعزيز هذا التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بقطاع التعليم.