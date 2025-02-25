وزارة الصحة تؤكد على أهمية أخذ التطعيمات فى مواعيدها لحماية الطفل من الأمراض

كتبت – سارة وائل

أكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي منصه فيس بوك علي أهمية أخذ التطعيمات في مواعيدها المحددة للطفل، فهي الخطوة الأولي لحمايته من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

وفي ذلك الصدد ننشر جدوال التطعيمات:



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للشهر 12 من العمر



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للشهر ال18 من العمر



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للشهر التاسع من العمر



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للشهر التاني من العمر



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للشهر الرابع من العمر



جدول تطعيمات الأطفال الروتينية للهر الخامس من العمر