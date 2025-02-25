وزارة التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

كتب - مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك الكويت الوطني فى إطار جولاته بالبنوك، والذي شهد افتتاحه قيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وبنك الكويت الوطني، حيث يضم العديد من المنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة من المنتجات الغذائية والتوابل والديكورات المنزلية والخشبية المناسبة للشهر الكريم.

وأشار عباس إلى أن المعرض يضم كذلك المشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والمفروشات بتصميماتها المتنوعة وألوان المخبوزات والصناعات الغذائية ومنتجات الكروشيه والكليم المصرى والفخار والاكسسورات المطلية المطعمة بالأحجار الكريمة، كذلك الشموع ومنتجات السيناوية الرائعة.

الحرف اليدوية والتراثية