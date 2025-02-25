هل تجميد الخبز فى الفريزر أفضل لمرضى السكر؟

كتبت: دانه الحديدى

يلجأ الكثيرون إلى تجميد الخبز بالفريزر، من أجل الحفاظ عليه لمدة أطول، ولأنه يسترد طراوته عند التسخين، إلا أن تجميد الخبر يحمل فائدة غير متوقعة لمرضى السكر.

ويساهم تجميد الخبز وتسخينه مرة أخرى فى الحد من رفع مستويات السكر فى الدم، مقارنة بتناول الخبز طازجا، نظرا لتأثير عملية التجميد على النشويات الجيلاتينة الموجودة بالخبز.

كيف يساهم تجميد الخبز فى الحد من رفع مستوى السكر فى الدم؟

وفقا لموقع Science alert فإن عملية مزج الدقيق بالماء عند إعداد العجين، تساهم فى تمدد النشا الموجود فى الدقيق وتحوله إلى هلام، وهو ما يحوله إلى نشويات جيلاتينية، والتى تعد أسهل فى الهضم وبالتالى أسهل فى امتصاص خلايا الجسم لها، وهو الأمر الذى ينطبق على الأطعمة التى تحتوى على نسبة منخفضة من الألياف، مثل الخبز الأبيض والبطاطس، كذلك تساهم تلك النشويات فى زيادة مستويات الإنسولين بعد تناولها مباشرة، بما يسبب الشعور بالجوع وزيادة الوزن.

وفى حالة تجميد الأطعمة التى تحتوى على النشويات الجيلاتينية، فإن النشويات المتوسعة، الناتجة عن عملية العجن، تنكمش مرة أخرى، لتتحول إلى ما يعرف بالنشويات المقاومة.

ما هى النشويات المقاومة؟

النشويات المقاومة هى كربوهيدرات تقاوم الهضم فى الأمعاء الدقيقة، وتتخمر بدلاً من ذلك فى الأمعاء الغليظة، حتى تصل إلى القولون حيث تغذى البكتيريا المعوية "النافعة"، ويصعب على الإنزيمات الموجودة فى الجهاز الهضمى هضمها، مما يصعب عملية امتصاص الخلايا للسكريات، الإمر الذى يؤدى إلى الحد من ارتفاع سكر الدم والأنسولين بعد تناولها.

وتعتمد درجة قدرة النشويات المقاومة على التكون على درجة حرارة الخبز، وما إذا كان يتم تبريده أو تجميده، حيث إن معدل الانكماش فى الفريزر هو ضعف ما هو عليه فى الثلاجة، مما يعنى أن النشا المقاوم سوف يتشكل بشكل أكبر، كذلك يساهم تجميد الخبز على حبس الماء بداخله، مما يجعله أكثر طراوة عند تجميده، لأن فقدان الماء يتسبب في تصلب الخبز.

فوائد النشويات المقاومة

يعد النشا المقاوم أصعب في التحلل من النشا المطبوخ الطازج، كما يوفر العناصر الغذائية للميكروبات التي تعيش في القولون، مما يساهم فى الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في الأمعاء، والتى مواد كيميائية على الخلايا المبطنة للقولون تحافظ على عملية التمثيل الغذائي الصحي.

كما يساعد النشا المقاوم الأنسولين على العمل بشكل أفضل، من خلال زيادة حساسية الأنسولين، وهو ما يساهم فى إستخدام الجسم لسكر الدم بكفاءة أكبر.

ويمكن العثور على النشا المقاوم في العديد من الأطعمة النشوية المطبوخة والمبردة، مثل البطاطس والمكرونة والأرز البسمتي.

تأثير قصير المدى

وبحسب الموقع فإن تأثير تناول الخبر المجمد على مستوى السكر بالدم، يعد تأثيرا قصير المدى وقد لا يستمر سوى لموعد الوجبة التالية، لكن هذا لا ينفى حقيقة تأثيره الواضح على امتصاص الخلايا للسكر بالدم.