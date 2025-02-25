نجاح طلاب الصف الرابع بمعهد رعاية الفنى للتمريض بمجمع الإسماعيلية الطبى 100%

الإسماعيلية-صبرى غانم

نجح طلاب الصف الرابع بمعهد رعاية الفنى للتمريض بمجمع الإسماعيلية الطبى بنسبة 100% عن الفصل الدراسى الأول 2024/2025، وقد أعربت إدارة المعهد عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المتميز، الذى يعكس الجهود الكبيرة التى بذلها الطلاب خلال العام الدراسى، بالإضافة إلى الدعم والتوجيه المستمر من قبل هيئة التدريس.

ودعت إدارة المعهد بالاستمرار فى السعى نحو التفوق والتميز فى مجالاتهم المستقبلية، ويعتبر هذا الإنجاز دليلًا على جودة التعليم والتدريب الذى يقدمه معهد رعاية المجمع الفنى للتمريض، والذى يساهم فى إعداد جيل من الممرضين المؤهلين القادرين على تقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع تحت اشراف الدكتور على رفعت مدير الفرع الدكتورة رشا جمال دياب مسئول التعليم الفنى بالفرع، وأسماء محمد مدير معهد رعاية المجمع.