اليوم السابع
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نائبة محافظ القليوبية تشارك بجلسة التشاور المجتمعي لغلق مدفن أبو زعبل بالخانكة

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 11:27 م
نائبة محافظ القليوبية تشارك بجلسة التشاور المجتمعي لغلق مدفن أبو زعبل بالخانكة جلسة التشاور المجتمعي
القليوبية إبراهيم سالم

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شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، في جلسة التشاور المجتمعي لأهالي عرب العليقات بمدينة الخانكة، لعرض ومناقشة الغلق الأمن لمدفن أبو زعبل، وذلك من ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية العمل والتضامن الاجتماعى وشركة مياه الشرب والصرف بأبو زعبل والإدارات المعنية بالمحافظة إدارة التواصل المجتمعي والبيئة والمخلفات الصلبة وإدارة الشكاوي، بالإضافة إلي حضور مدير المدفن الصحي بأبو زعبل، ونائب رئيس مدينة الخانكة.

وبدأ اللقاء بعرض من الشركة الاستشارية لمراحل الغلق الأمن وعرض الآثار الإيجابية وبعض الآثار السلبية المتوقعة، حيث أبدى الحضور من سكان عرب العليقات ترحيبهم الشديد بالغلق والانتهاء من المشاكل البيئية المحيطة بهم.

 

بعد جلسة التشاور المجتمعي
بعد جلسة التشاور المجتمعي

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جلسة التشاور المجتمعي
جلسة التشاور المجتمعي

 







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