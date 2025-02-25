ميلونى: الإمارات تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الإمارات تخطط لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا.



جاء ذلك خلال فعاليات "منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي" الذي شهد حضور رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة روما.



وأوضحت رئيسة وزراء إيطاليا -في بيان الاثنين- أنه تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية ثنائية، وسوف يتطور التعاون في الشراكة بين البلدين لمستويات متعددة ، وسيتم إشراك القطاع الخاص.



وأضافت جورجيا مليوني أنه سيتم التركيز في هذه الشراكة على محاور استراتيجية بينها تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وأبحاث الفضاء، والطاقة المتجددة والمعادن النادرة.



وأعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا أن زيارة الرئيس الإماراتي، ووفد رفيع المستوى تمثل يومَا استثنائيًا، وأن منتدي الأعمال الإيطالي الإماراتي يؤكد رفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى لم تشهده مسبقًا.



وأشارت إلى أن إيطاليا هى الشريك الأوروبي الثاني للإمارات وزادت استثمارات الشركات الإيطالية في الاقتصاد الإماراتي بنسبة 50٪ في السنوات الخمس الماضية.