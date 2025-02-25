من وحى مسلسل ولاد الشمس.. هل تدفع نظرة المجتمع أطفال دور الأيتام للخطأ

كتبت: دانه الحديدى

قصية هامة يناقشها مسلسل " ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، و المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025، وهى عدم تقبل المجتمع للأطفال بدور الأيتام، تحديدا مجهولى النسب، وكيف يكمن أن يستغل أصحاب النفوس الضعيفة هؤلاء الأطفال في أشياء غير مشروعة، حتى يتحول هؤلاء الأطفال إلى ضحايا.

وتعد نظرة المجتمع الخاطئة في الكثير من الأحيان لأبناء دور الأيتام، خاصة الأيتام مجهولى النسب، أمرا قاسيا على هؤلاء الأطفال، لكن هل يمكن أن تدفع تلك النظرة هؤلاء الأطفال إلى طريق الخطأ.

عوامل تساهم في دفع الطفل إلى الطريق الإجرامى

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمنية رأفت، أستاذ الطب النفسى أطفال بطب القاهرة، أن ليس كل الأطفال بدور الأيتام معرضون للانحراف، بل على العكس يوجد منهم أطفال على درجة عالية من التفوق أخلاقيا ودراسيا، ويعدوا نموذجا للشباب الصالح المتفوق.وأضافت أنه يوجد عدد من العوامل التي تساهم في دفع الطفل مستقبلا إلى الطريق الإجرامى، على رأسها:

العامل الوراثى

أشارت رأفت إلى أن العامل الوراثى يعد من أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدى إلى إنحراف الطفل مستقبلا، وذلك لأنه في حالة وجود شخص مجرم داخل العيلة، يمكنه أن ينقل لأبناءه أحد الجينات المسببة للسلوك الإجرامى.

شخصية الطفل

يوجد بعد السمات الشخصية التى في حالة إمتلاك الطفل لها، أن تدفعه مستقبلا للإجرام، على سبيل مثال الطفل العنيد والعنيف والمتمرد والشقى، يكون لديه استعداد أكبر للإنحراف.

البيئة غير الصالحة

تؤثر البيئة التي ينشأ فيها الطفل بنسبة كبيرة على سلوكه بالمستقبل، وعندما ينشأ الطفل داخل دار أيتام يوفر بيئة صالحة للطفل يكون شخص سوى، أما في حالة نشأته داخل بيئة غير صالحة، يكون لديه استعداد أكبر لتبنى السلوك الإجرامى مستقبلا.

هل يمكن التنبه مبكرا لأى إنحراف محتمل بسلوك الطفل؟

أشارت رأفت إلى أنه يمكن الإنتباه مبكرا لوجود خلل في سلوك الطفل، وفي حالة ملاحظة طفل يحمل سمات شخصية عنيفة أو متمردة أو عنيدة بشكل كبير، عندها يجب عرضه على طبيب نفسى مختص لتقييم حالة الطفل، عن طريق مجموعة من الإختبارات النفسية، لتحديد مدى حاجته لتلقى العلاج.

وكلما تلقى الطفل العلاج في وقت مبكر، زادت إمكانية علاج الخلل في شخصيته ومنعه من الإنحراف مستقبلا.

وتدور قصة مسلسل ولاد الشمس حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدى (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة، ومع توالى الأحداث يتمرد ولعة ومفتاح على مجدى ويصارعانه ويجدا نفسهما أمام مسئولية الحفاظ على أخواتهم في الدار، فماذا لـ ولعة ومفتاح في مواجتهما مع مجدى

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025