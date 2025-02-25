اليوم السابع
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من فات قديمه تاه.. الفوانيس الصاج على كل شكل ولون بكفر الشيخ.. فيديو

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 12:00 ص
من فات قديمه تاه.. الفوانيس الصاج على كل شكل ولون بكفر الشيخ.. فيديو انتشار فوانيس الصاج بكفر الشيخ وفرحة الاطفال بها
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً من فات قديمه تاه ...الفوانيس الصاج على كل شكل ولون بكفر الشيخ.. مباشر #شهر الفرحة، وجميعها صناعة مصرية، لتختفي الفوانيس الصينية.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، زحاما من أهالي المحافظة والزوار من المحافظات الأخرى، لشراء احتياجات شهر رمضان الكريم ما بين سلع غذائية وزينة رمضانية وفوانيس وغيرها.

كما انتشرت الفوانيس المتعددة صناعة مصرية، تحمل الشخصيات الرمضانية، إضافة لدباديب، وغيرهم من الزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 







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كفر الشيخ

شهر رمضان

عودة الفوانيس الصاج

أسواق كفر الشيخ

شخصيات رمضانية






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