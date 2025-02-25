من فات قديمه تاه.. الفوانيس الصاج على كل شكل ولون بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان





قدم اليوم السابع بثاً مباشراً من فات قديمه تاه ...الفوانيس الصاج على كل شكل ولون بكفر الشيخ.. مباشر #شهر الفرحة، وجميعها صناعة مصرية، لتختفي الفوانيس الصينية.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، زحاما من أهالي المحافظة والزوار من المحافظات الأخرى، لشراء احتياجات شهر رمضان الكريم ما بين سلع غذائية وزينة رمضانية وفوانيس وغيرها.

كما انتشرت الفوانيس المتعددة صناعة مصرية، تحمل الشخصيات الرمضانية، إضافة لدباديب، وغيرهم من الزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.