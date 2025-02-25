اليوم السابع
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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستقبل فرق مراجعة الجودة بمعهد بنين القنطرة غرب

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 11:18 ص
منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستقبل فرق مراجعة الجودة بمعهد بنين القنطرة غرب رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبل فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، و عمرو احمد، تميمي اعضاء إدارة الجودة بالمنطقة، فرق مراجعة هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بمعهد بنين القنطرةغرب الابتدائي،  لزيارتهم للمعهد.

ورحب فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد بأعضاء الفريق مؤكدًا على تطبيق الجودة في معاهد منطقة الإسماعيلية، وذلك من خلال تفعيل الأنشطة الطلابية في كافة المجالات، وربطها دائمًا بأهداف التعليم الأزهري ومفاهيم الجودة، وأنه قد تم تنفيذ فعاليات وأنشطة مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) داخل معاهد المنطقة.

وتستهدف منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، اعتماد عدة معاهد ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ، رافق فضيلته  عبدالباقي الحداد، مدير ادارة امن المنطقه، عبدالله الشرقاوي، السيد صبح.

 







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