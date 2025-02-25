محافظ مطروح يزور مدير الصحة عقب خضوعه لعملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة

مطروح – حسن مشالي

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وحضور الدكتور حازم مباشر وكيل مديرية الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، على الاطمئنان على صحة الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، عقب إجرائه عملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة، متمنيا له بالشفاء العاجل.

تأتى زيارة المحافظ ونائبه، لمدير مديرية الصحة، خلال تواجد المحافظ بالقاهرة لحضور جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الخاصة بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصرى.