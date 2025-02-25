محافظ دمياط يستقبل زاهى حواس وسفير مالطا لبحث التعاون بمجال الآثار والتراث

دمياط معتز الشربينى

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وروبرتو باتش سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، وباكسو ليناردو جريما نائب رئيس البعثة والقنصل لجمهورية مالطا بالقاهرة.

جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وأعرب الدكتور أيمن الشهابى خلاله عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور زاهى حواس ابن محافظة دمياط، والتى تفتخر به، حيث إن الدكتور حواس أحد الأعلام البارزين بعلم الآثار والمصريات، مؤكدًا أن الزيارة فرصة عظيمة للاستفادة من خبراته الكبيرة لدعم قطاع الآثار بمحافظة دمياط ودراسة مقترح لإنشاء متحف للآثاث بدمياط، لإبراز التاريخ الطويل لتلك الصناعة بدمياط.

ورحب محافظ دمياط، أيضًا بسفير جمهورية مالطا خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدًا أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين، علاوة على وجود أوجه للتشابه بين دمياط ومالطا، وأكد أيضًا أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة، بالإضافة إلى اشتهارها بصناعات متميزة، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم عدد من المحاور، كما دعا سفير مالطا إلى زيارة مدينة رأس البر التى تتمتع ببقعة سياحية فريدة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط ووجود أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة آليات تعميق أواصر التعاون المشترك، وإطلاق خطط تدعم الاستراتيجية التنموية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فيما قد أهدى "المحافظ" درع محافظة دمياط إلى الدكتور زاهى حواس وسفير مالطا تقديرًا لتلك الزيارة.

وشهد محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، فاعليات الندوة التى حاضر خلالها الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، وجاءت بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والسيد روبرتو باتش سفير جمهورية مالطا لدى مصر والسيد باسكو ليوناردو جريما نائب رئيس البعثة والقنصل لجمهورية مالطا بالقاهرة.

هذا وقد احتضنت جامعة دمياط تلك الندوة، حيث تم تنظيمها بالتعاون بين كليتى الآثار والحقوق بالجامعة.

وألقى محافظ دمياط كلمة، رحب خلالها بجميع الحضور وضيوف محافظة دمياط من جمهورية مالطا، كما أعرب عن سعادته البالغة، بتواجده اليوم داخل الحرم الجامعى، وأعرب الدكتور أيمن الشهابى عن فخره بالانتماء إلى المنظومة الجامعية، هذه المنظومة التى تُعد أحد أهم الأذرع الداعمة لمسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ دمياط سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة المتميزة من العلماء وعالمنا الرائد وأيقونة علم الآثار الدكتور زاهى حواس، للاستماع إليه وهو يتحدث عن "الحماية القانونية للآثار".

وأشاد المحافظ، باختيار هذا المحور الهام لما يمثله من أهمية بالغة على المستويين المحلى والدولى، لافتا إلى أن موضوع حماية الآثار وتسليط الضوء حول إجراءات حمايتها من تشريعات وقوانين وتنمية الوعى بذلك والتوعية بدور الأفراد لحماية الآثار والتراث، يساهم فى الحفاظ على هذا الإرث الغنى.

فيما وقد توجه الدكتور أيمن الشهابى بالشكر الى الدكتور زاهى حواس على هذه الندوة الثرية، ووجه التحية إلى الدكتور حمدان ربيع، والى جامعة دمياط ، كما وجه التهنئة له على إنشاء الجامعة الأهلية، وأكد أنه تم الاتفاق مع الدكتور زاهى حواس، على دراسة إنشاء متحف للأثاث بدمياط، معربًا عن تطلعه إلى تعاون جامعة دمياط بهذا الملف.

وخلال إلقائه للمحاضرة، أعرب الدكتور زاهى حواس عن فخره بانتمائه إلى محافظة دمياط، وأعرب عن سعادته بلقاء الدكتور أيمن الشهابى مؤكدًا أنه شخصية من طراز خاص، ودمياط محظوظة بأن يكون محافظاً لها، كما وجه أيضًا التحية إلى الدكتور حمدان ربيع، وأعرب عن سعادته بزيارته للجامعة مجددًا لتُعد الزيارة الثالثة منذ إنشائها.

ومن جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع بالدكتور زاهى حواس أيقونة الآثار المصرية، ويحظى بمكانة عالمية، لإنجازاته واستكشافاته الرائدة بعلم الآثار، مؤكدًا أن الجامعة محظوظة بوجوده اليوم والقائه لمحاضرة حول أهم الموضوعات "الحماية القانونية للآثار"، كما رحب بسفير مالطا والوفد المرافق له، وكرم الدكتور حمدان ربيع الدكتور زاهى حواس باهدائه درع الجامعة.



وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش والحوار حول كل ما يخص الآثار.



هذا وقد شارك المحافظ بافتتاح معرض كلية الآثار، الذى يضم مجموعة متنوعة من أعمال طلبة قسم الترميم وصيانة الآثار بالكلية، وتفقد المحافظ والدكتور زاهى حواس ورئيس الجامعة وسفير مالطا المركز الدولى لبحوث وصيانة الآثار الذى يضم عدد من المعامل المتخصصة بمجال خدمة بحوث صيانة الآثار مزودة بأحدث الأجهزة، حيث يُعد المركز الأول من نوعه فى المنطقة ويفتح آفاق واسعة لأبحاث صيانة الآثار.