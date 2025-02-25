محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة طابا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، معرض الحرف اليدوية والتراثية، المقام بمدينة طابا بمشاركة مجموعة من العارضين و العارضات المنتجات للمشغولات الحرفية واليدوية، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذكرى الـ 36 لعودة طابا إلى السيادة المصرية.

وتفقد المحافظ المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والأسر المنتجة، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية.

وأشاد المحافظ بالمنتجات التي تعكس مهارة ابناء المحافظة المبدعين في انتاج الخزف والجلود والأخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والكليم و الملابس، ومشغولات الخرز، وغيرها.

ووجه محافظ جنوب سيناء بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح أسواق جديدة لعرض هذه المنتجات الحرفية التي تخدم بدرجة كبيرة القطاع السياحي، خاصة أن السائحين يقبلون على شراء هذه المنتجات كهدايا تذكارية، إضافة إلي التنسيق لعمل دورات تدريبية لثقل مهارتهم، وتنمية خبراتهم في هذا المجال الذي يسهم بدرجة كبيرة في فتح أفاق جديدة للعمل، ويصبح نواة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف، لذا تقوم بدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات، و التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.