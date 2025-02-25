محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لمشروع ساحة انتظار وخدمات الشاحنات بطابا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

وضع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع الداون تاون وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بطابا، وذلك تنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلي أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية بالمنطقة وتطويرها، حيث يعتبر جزءاً من خطة تطوير شاملة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد هذا المشروع أحد المكونات الأساسية لتطوير المنطقة، وتكاملا مع مشروع الميناء البحرى ويعكس الاهتمام الكبير بتعزيز موقع طابا ونويبع كمركز لوجيستي حيوي في المنطقة.

يشمل المشروع إنشاء ساحة انتظار حديثة للشاحنات، بالإضافة إلى مرافق خدمية متكاملة لدعم حركة النقل البري بين مصر ودول الجوار، مما يعزز من دور المنطقة كحلقة وصل رئيسية بين آسيا وأفريقيا.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، أكد محافظ جنوب سيناء، أن المشروع يعد خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الحدودية ورفع كفاءتها اللوجيستية، وتكاملا مع مشروع الميناء البحرى.

وأضاف المحافظ، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لإعطاء الأولوية لتحويل مدينة نويبع وطابا إلى منطقة لوجستية متكاملة، بما يسهم في تعزيز التجارة وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار مبارك إلى أن تنفيذ هذا المشروع يواكب التوجهات الاستراتيجية لمصر 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير المناطق الحدودية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التنموية التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في جنوب سيناء.